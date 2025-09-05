Cerrar X
Trump oficializa regreso del nombre Departamento de Guerra en EUA

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa y devolverle su antigua denominación: Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el regreso del antiguo nombre del Departamento de Defensa, que volverá a llamarse Departamento de Guerra, denominación que tuvo desde 1789 hasta 1947.

Al firmar la orden ejecutiva en la Casa Blanca, Trump argumentó que el cambio refleja mejor la realidad actual.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, afirmó.

El mandatario subrayó que bajo esa denominación Estados Unidos alcanzó “algunas de sus más grandes victorias militares” y que su decisión busca “abrazar ese gran linaje”.

Trump reconoció que no está claro si el Congreso debe aprobar el cambio. “No lo sé, pero lo vamos a averiguar”, señaló al ser cuestionado por la prensa.

Restaurar el “espíritu guerrero”

En el acto lo acompañaron el secretario Pete Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Hegseth declaró que no se trata solo de un cambio simbólico: “Queremos restaurar el espíritu guerrero de nuestro Ejército”.

Por su parte, Caine prometió que el renovado Departamento de Guerra “va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”.

La idea de recuperar el nombre se mencionó por primera vez en marzo, aunque sin detallar si implicaría modificaciones al funcionamiento del Pentágono.

Cabe recordar que el Departamento de Guerra fue la denominación oficial de la institución hasta 1947, cuando, en plena Guerra Fría, se adoptó el nombre de Departamento de Defensa en un intento de proyectar una visión más diplomática de la fuerza militar estadounidense.


