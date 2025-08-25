Cerrar X
Trump propone llamar 'Departamento de Guerra' al Pentágono

Trump plantea volver al nombre 'Departamento de Guerra', usado hasta 1947, alegando que bajo ese título Estados Unidos logró sus mayores victorias militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría cambiar el nombre del Departamento de Defensa por "Departamento de Guerra".

Trump alegó que bajo ese nombre, el país logró sus mayores victorias militares.

"Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre".

"Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso", dijo Trump durante su reunión con su homólogo coreano Yoon Suk-yeol.

El mandatario estadounidense añadió que el cambio podría hacerse oficial la próxima semana.

El nombre del Departamento de Defensa fue cambiado en 1947, cuando el Departamento de Guerra fue reformado como parte de una estrategia diplomática durante la Guerra Fría.

Esta idea del cambio de nombre para el departamento no es nueva, pues en marzo de este año, el secretario del propio Departamento de Defensa, Pete Hegseth, mencionó por primera vez el tema en la administración de Trump, pero no dio a conocer detalles sobre si la iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.


