Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia

El expresidente ruso Dmitri Medvédev acusó a Ucrania de reclutar a integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

  • 11
  • Agosto
    2025

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente de ese país, aseguró que la administración ucraniana está recurriendo a grupos criminales latinoamericanos para reforzar sus filas en la guerra.

En un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, el político ruso señaló que entre los reclutados figuran integrantes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo de Colombia. Según Medvédev, la contratación estaría a cargo de la empresa Segurcol Ltd., con sede en Medellín.

GyEylF2XMAAZWV3.jpg

Entrenamiento con drones

El exmandatario afirmó que a los mercenarios se les enseña a manejar drones, habilidad que, sostuvo, podría ser útil para actividades de narcotráfico, sin embargo también aseguró que su presencia en el campo de batalla “no ha sido efectiva”, pues “nuestros soldados los destruyen tan rápido que no hay tiempo de recoger los cuerpos”.

Por su parte, reportes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) confirman que el CJNG y el Cártel de Sinaloa cuentan con presencia en casi los 50 estados de la Unión Americana y operan en al menos 40 países.

También han buscado expandirse hacia Europa, Asia y Australia, según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025.

Presencia mexicana en Ucrania

En México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) notificó este año a las autoridades ucranianas sobre la presencia de voluntarios mexicanos en la Legión Internacional de Defensa Territorial.

De acuerdo con la información, algunos de ellos buscan recibir entrenamiento especializado en el uso de drones.


Comentarios

Etiquetas:
