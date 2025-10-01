Venezuela celebra la Navidad en medio de tensiones con EUA

Desde este miércoles, los venezolanos reciben nuevamente una Navidad adelantada decretada por el presidente Nicolás Maduro, en un contexto marcado por tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe y los persistentes problemas económicos que afectan al país.

Pese a la incertidumbre política tras las presidenciales de 2024 y las dificultades cotidianas por la inflación, los bajos ingresos y las fallas en los servicios básicos, la vida en Venezuela sigue su curso. Los estudiantes acuden a clases, los trabajadores a sus empleos, el transporte público circula con normalidad y las playas se llenan de bañistas.

El Gobierno ha intensificado desde agosto las convocatorias a movilizaciones y entrenamientos militares, calificando el despliegue estadounidense como una “amenaza” a la soberanía. No obstante, en las calles prevalece la rutina. “El problema económico ha sido la peor amenaza que tenemos, no hay poder adquisitivo”, expresó Yuraima Mena, pensionista de 65 años que sobrevive con ingresos que asegura no alcanzan para cubrir sus necesidades.

En contraste con este clima, Maduro volvió a adelantar las celebraciones navideñas, como ha hecho en años anteriores. Desde este 1 de octubre, Caracas comenzó a decorarse con luces, árboles y adornos en plazas, avenidas y espacios públicos, en lo que el mandatario califica como una “fórmula” que fomenta la economía y la alegría.

Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el mandatario firmó un “decreto de conmoción externa” que le otorga facultades especiales en materia de defensa y seguridad.

La anticipada Navidad coincide con dos eventos de gran relevancia para los venezolanos: las canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, así como el inicio de la temporada de béisbol, deporte favorito del país.

