Venezuela sobrevuela USS Dunham en el Caribe por segunda vez

Por segunda vez en dos días, aviones militares venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis, en aguas internacionales del Caribe, según confirmaron el viernes funcionarios del Departamento de Guerra (anteriormente Departamento de Defensa) a CBS News.

La acción fue descrita como un "juego de gallina", ya que la aeronave se encontraba dentro del alcance de las armas tanto del avión como del buque, aunque el Dunham no respondió con fuego.

Este incidente sigue a un reporte exclusivo de CBS News del jueves, que reveló que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el mismo destructor ese día.

El Pentágono calificó esta maniobra como una "acción altamente provocadora" destinada a interferir con las operaciones antinarcotráfico de Estados Unidos.

