Zelenski advierte a Rusia sobre ataques 'más profundos'

Ucrania planea ataques más profundos tras anunciar un misil con alcance a Moscú; EE. UU. respalda con armas de largo alcance

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, amaneció a Rusia con nuevos ataques pocos días después de que afirmara que el país poseía un nuevo misil de largo alcance, el cual podría llegar a Moscú.

"Continuaremos nuestras acciones activas según sea necesario para proteger Ucrania. Contamos con fuerzas y medios preparados. "También se planean nuevos ataques profundos", fue lo que escribió en su canal de Telegram este domingo.

Durante agosto, Zelenski afirmó que Ucrania desarrolló el misil Flamingo, con un alcance aproximado de 3,000 kilómetros, el cual es suficiente para llegar a la capital rusa y ciudades de mayor profundidad en el territorio ruso.

También detalló que para los meses de enero o febrero esto debería producirse de manera masiva.

Esta serie de declaraciones está respaldada por Occidente, pues el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matthew Whitaker, señaló en una entrevista este viernes que Estados Unidos se encuentra suministrando a Ucrania armas capaces de alcanzar objetivos profundos en Rusia.

"Estamos dándoles algunas capacidades de ataque más profundas y lo más probable es que los ucranianos las utilicen", dijo Whitaker.

Por su parte, Vladímir Putin ha manifestado en diferentes ocasiones que su país se encuentra listo para el diálogo y un acuerdo de paz, mientras que lo que hace Occidente es prolongar el conflicto, argumentando el abastecimiento de Ucrania con armas y respaldando de esta manera los crímenes de Kiev.

Además de esto, Rusia ha criticado el silenciamiento de los ataques de Ucrania a objetivos civiles rusos.


