Vecina de Apodaca tiene sin luz más de 90 horas

Nuevamente la falta de energía eléctrica acecha a los habitantes de la zona metropolitana. Esta vez, le tocó el turno a los vecinos de la colonia Pueblo Nuevo Quinto Sector, en Apodaca.

La explosión de un transformador el pasado viernes provocó que durante varios días los residentes de la calle Río Coatzacoalcos estuvieran sin luz.

Unos tuvieron la suerte que les haya regresado la energía eléctrica, pero la vecina Olga Cruz Galindo sigue con este problema.

‘’El viernes como a las siete de la noche se fue la luz en toda la cuadra en Río Coatzacoalcos, pero a las tres de la mañana vinieron los de la luz, anduvo el camión ahí y ya prendió la cera de enfrente pero la de este lado no prendió nada. Quedamos igual, quedaron en venir el sábado pero no vinieron, vinieron el domingo en la mañana temprano y le estuvieron moviendo allá pero decían que no se iba a poder y se fueron’’, dijo Olga Cruz