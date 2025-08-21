AICM alerta por posibles retrasos en vuelos tras lluvias en CDMX
El AICM advirtió que las lluvias previstas para este 21 de agosto podrían ocasionar retrasos en vuelos; pidió a los pasajeros anticipar su llegada
- 21
-
Agosto
2025
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió que las operaciones aéreas podrían verse afectadas durante este jueves debido a las condiciones meteorológicas que prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la capital del país.
La terminal aérea pidió a los pasajeros con vuelos programados anticipar su llegada al aeropuerto y mantenerse atentos a los avisos de las aerolíneas para evitar contratiempos.
#ArptoBJinforma— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 21, 2025
Los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas.
Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto.
Para vuelos nacionales debes llegar dos…
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, este jueves se espera cielo nublado con lluvias intensas, rachas de viento de hasta 25 km/h y una temperatura máxima entre 24 y 26 grados.
Cabe señalar que hasta las 8:20 de la mañana, las autoridades reportaron precipitaciones ligeras en las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán, sin mayores afectaciones.
Mientras tanto, el AICM aseguró que mantiene monitoreo constante de las condiciones climáticas, y que los protocolos de seguridad se aplicarán de acuerdo con la evolución de las lluvias para garantizar vuelos seguros.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas