Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX

La Secretaría de Salud capitalina reconoció un error al incluir a Alicia Matías Teodoro en la lista de fallecidos por la explosión en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció este viernes un error en su reporte sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, al haber incluido en la lista de fallecidos el nombre de Alicia Matías Teodoro, una mujer de 49 años que protegió con su cuerpo a su nieta durante el siniestro.

La dependencia informó que Alicia se encuentra con vida, aunque en estado grave, y recibe atención médica especializada.

“Se cometió un error (…) La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave”, indicó la institución en un comunicado, donde ofreció disculpas a la familia y aseguró que se revisarán los protocolos de verificación para evitar que este tipo de fallas se repitan.

La familia aclara la situación

Pese al informe oficial emitido la noche del jueves 11 de septiembre, los familiares desmintieron la muerte de Alicia. “Mi hermana sigue viva, sigue luchando, aferrándose a la vida todavía.

Está delicada, pero estable”, dijo Sandra Matías, hermana de la víctima, en una entrevista.

Por otra parte, Alicia fue reconocida por vecinos y familiares como la mujer que, en el momento de la explosión, cubrió a su nieta para protegerla del impacto y las llamas, convirtiéndose en símbolo de valentía en medio de la tragedia.

 

 


