'Alito' y Noroña responden tras la pelea en el Senado

Tras la confrontación física ocurrida el miércoles 27 de agosto en la Comisión Permanente, los senadores Alejandro “Alito” Moreno, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, difundieron sus declaraciones a través de redes sociales para explicar su versión de los hechos.

Moreno aseguró que el conflicto se originó por un cambio en el orden del día impuesto por Morena, lo que, según él, buscaba impedir que la oposición se pronunciara. Afirmó que la primera agresión física vino de Noroña, y calificó la acción como “cobarde” y parte de una estrategia del partido gobernante para silenciar a sus adversarios. “No me doblo, no me rajo y no me dejo”, sostuvo, advirtiendo que el PRI no se quedará callado y planea movilizarse para defender sus derechos y los de los ciudadanos.

Por su parte, Fernández Noroña resumió su postura de manera irónica, señalando que los legisladores del PRI subieron a agredirlo físicamente y cuestionando que intenten justificarlo bajo el argumento de la libertad de expresión.

Con estas declaraciones, ambos senadores buscan posicionar su versión de los hechos y continuar el debate público sobre el incidente que acaparó la atención mediática y generó polémica sobre el comportamiento de los legisladores en el Senado.

🥊NOROÑA CIERRA A GOLPES Y A HIMNO



En la última sesión de la Comisión Permanente, el PRI exigió discutir un tema pendiente, pero Gerardo Fernández Noroña decidió cerrar la sesión… ¡entonando el Himno Nacional!

Cuando Alito Moreno le pidió explicaciones, el presidente del Senado… pic.twitter.com/okHULPpnJG — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 27, 2025

Comentarios