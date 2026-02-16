Podcast
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_39_13_AM_ce5417a5f1
Nacional

Arriaga llama a asamblea tras destitución de la SEP

El exdirector de Materiales Educativos llama a reorganizarse para defender la Nueva Escuela Mexicana tras su destitución por la SEP

  • 16
  • Febrero
    2026

Marx Arriaga convocó a la reinstalación de una asamblea virtual este martes a las 19:00 horas para “analizar y discutir las acciones políticas” en defensa de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos.

En redes sociales, el exdirector de Materiales Educativos de la SEP difundió el llamado pese a que la dependencia confirmó su salida un día antes. 

“El cansancio pesa, pero no detiene al que tiene causa”, escribió.

La Secretaría de Educación Pública informó que la separación del cargo se dio tras meses de desacuerdos internos por modificaciones a los libros de texto para el ciclo 2026-2027.

Según la dependencia encabezada por Mario Delgado, Arriaga mantuvo una postura de rechazo ante ajustes pedagógicos planteados para fortalecer la estructura y ampliar contenidos formativos.

En un comunicado, la SEP sostuvo que no se ha planteado retirar luchas sociales ni movimientos históricos de los materiales, sino mejorar su organización y alcance pedagógico.

Arriaga se resiste

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, instruyó desde octubre de 2025 al entonces director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, a unificar en un solo volumen Un libro sin recetas para la maestra y el maestro y realizar adecuaciones a los libros de texto gratuitos (LTG) de educación básica.

En oficios oficiales, la dependencia solicitó ajustes para el ciclo 2026-2027, bajo criterios de eficiencia presupuestal y revisión de contenidos considerados “no pertinentes”.

Entre los capítulos señalados se encuentra Soñaron con asaltar el cielo, donde se abordan episodios de confrontación del Estado con movimientos sociales. Arriaga sostuvo públicamente que no aceptaría cambios que, a su juicio, afectaran la memoria histórica sobre la guerra sucia y figuras como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Niegan censura

En un comunicado, la SEP reconoció el trabajo de Arriaga en la elaboración de 107 libros de texto dentro del proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, pero rechazó que exista intención de suprimir contenidos vinculados a procesos de transformación o movimientos sociales.

La dependencia afirmó que la propuesta buscaba ampliar temas como lenguas indígenas y la participación de mujeres en la historia nacional, áreas donde —señaló— persisten vacíos.

Según la SEP, la negativa del funcionario a realizar ajustes frenó durante meses la actualización de materiales. El 28 de enero se le ofreció ocupar otro cargo dentro del gobierno para facilitar los cambios; Arriaga rechazó la propuesta y dejó abierta la posibilidad de renunciar.

Conflictos de Marx

Perfil

Marx Arriaga fue una de las figuras centrales de la Nueva Escuela Mexicana, proyecto educativo impulsado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su papel más visible fue el rediseño de los libros de texto gratuitos.

Filólogo de formación, asumió en 2021 la Dirección de Materiales Educativos durante la gestión de Delfina Gómez en la SEP. Previamente dirigió bibliotecas públicas y en 2012 participó como sinodal en el doctorado de Beatriz Gutiérrez Müller.

Libros en disputa

La renovación de los libros de texto detonó críticas por presuntos errores ortográficos, cambios en fechas históricas, fallas en matemáticas y un supuesto sesgo ideológico.

Organizaciones promovieron amparos para frenar su distribución. La SEP ofreció ajustes. En marzo de 2025, ya con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, el titular de Educación, Mario Delgado, anunció que los libros de matemáticas serían revisados por el Cinvestav. Desde entonces, Arriaga acusó intentos de modificar el enfoque original.

Tensión interna

En diciembre de 2025, propuso crear Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus libros, con el argumento de resguardar los valores de la Cuarta Transformación.

El planteamiento fue visto como un reto a la conducción actual de la SEP. Sheinbaum respondió que nadie es dueño de la verdad absoluta del movimiento y subrayó que la dependencia debía concentrarse en garantizar el derecho a la educación.

Ruptura

En Tabasco, durante un acto en la Escuela Normal de Balancán, Arriaga afirmó que funcionarios federales habían “traicionado” el proyecto original y los sueños de López Obrador.

Dos días después fue destituido.

Salida

De manera oficial, la SEP atribuyó el relevo a un ajuste administrativo. En el ámbito político, la lectura fue distinta: la confrontación pública marcó el desenlace.

La salida de Arriaga cierra un capítulo en Materiales Educativos y reabre el debate sobre el rumbo de la reforma heredada por la 4T.


