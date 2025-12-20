Podcast
Whats_App_Image_2025_12_20_at_9_58_59_AM_1_0668736dd2
Nacional

Rescata Guardia Nacional seis caimanes en Aeropuerto de Querétaro

Los ejemplares fueron descubiertos durante una inspección preventiva efectuada por binomios caninos y equipo de rayos x de una empresa de paquetería

  • 20
  • Diciembre
    2025

Elementos de la Guardia Nacional rescataron a seis ejemplares de caimán que iban a ser transportados ilegalmente en una caja de cartón, desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Este hallazgo se produjo luego de una inspección preventiva realizada por binomios, caminos y el equipo de rayos x de una empresa de mensajería y paquetería.

De inmediato, los binomios caninos notaron un aroma extraño en uno de los paquetes, por lo que realizaron una inspección en la caja de cartón, donde eran transportados los ejemplares de Crocodilus y Dragoncito azul.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 9.58.59 AM.jpeg

Todos los ejemplares fueron puestos a disposición y resguardo de Procuraduría General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

¿Cuáles son las penas por traficar animales?

En México existe una gran serie de multas por el tráfico de animales, las cuales van de 1 a 9 años de prisión y multas de 300 a 3,000 días de salario mínimo, con agravantes, como afectar áreas protegidas o ser con fines comerciales.

Estas agravantes pueden sumar hasta 3 años más de cárcel y 1,000 días multa adicionales, pudiendo alcanzar hasta 12 años de prisión y fuertes sanciones económicas


