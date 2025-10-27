Cerrar X
Nacional

Aseguran arsenal y maquinaria del CJNG en Tierra Blanca, Veracruz

Fuerzas federales aseguraron armamento, vehículos, maquinaria pesada y dinero en efectivo durante tres cateos en inmuebles vinculados a Rafael Osorio Uscanga

  • 27
  • Octubre
    2025

Fuerzas federales aseguraron armamento, vehículos, maquinaria pesada y dinero en efectivo durante tres cateos en inmuebles vinculados a Rafael Osorio Uscanga, alias El Fallo, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, Veracruz.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la célula que encabeza El Fallo estaría relacionada con delitos de extorsión, secuestro y robo con violencia en la región.

Las diligencias se realizaron en domicilios ubicados en las colonias Hojas de Maíz y sobre la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca, donde se incautaron cuatro armas largas, seis granadas, 166 cartuchos, 39 vehículos, nueve tractocamiones, seis camiones de volteo, dos pipas, dos retroexcavadoras, una camioneta tipo redilas y cinco motocicletas, además de cámaras, teléfonos, dinero en efectivo y equipo electrónico.

El valor de lo asegurado asciende a 45 millones 786 mil 520 pesos, lo que representa un golpe económico y logístico a las operaciones del CJNG en la zona.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad debilita la infraestructura y capacidades operativas de las organizaciones criminales, trabajando de manera coordinada para contribuir con la paz y seguridad de las familias mexicanas”, destacó la autoridad en un comunicado.


