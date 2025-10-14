Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice

El abogado David Cohen Sacal falleció tras ser baleado en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, confirmaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Según información difundida, el joven detenido por el crimen, Héctor Hernández, de 18 años, confesó que recibiría 30 mil pesos por asesinar al abogado, aunque aseguró desconocer los motivos detrás del atentado.

Hernández habría contado con un cómplice, quien le proporcionó el arma utilizada en el ataque.

Los hechos ocurrieron en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, sobre la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), el atacante se aproximó a Cohen y le disparó a corta distancia. Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona repelió la agresión, deteniendo al joven y trasladándolo bajo custodia a un hospital.

La Fiscalía detalló que Cohen, de 48 años y cercano a figuras del espectáculo como Sebastián Rulli y Billi Álvarez, recibió atención médica privada, pero falleció minutos después de las 00:02 de este martes a consecuencia de los disparos.

Videos difundidos en redes sociales muestran las escaleras del edificio manchadas de sangre y a personal de Protección Civil atendiendo al abogado.

La zona fue acordonada, y las autoridades aseguraron tanto la motocicleta utilizada por los atacantes como el arma de fuego. Cámaras de vigilancia de la zona están siendo analizadas para esclarecer los móviles del crimen, que, según los primeros indicios, se trató de un ataque directo.

Las investigaciones continúan mientras el atacante permanece hospitalizado y bajo custodia policial.

