Avanza tormenta Ivo en el Pacífico: provocará lluvias fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional informó el avance de la tormenta Ivo hacia las costas del Pacífico mexicano; podría ocasionar descargas eléctricas y granizo

  • 08
  • Agosto
    2025

La tormenta tropical Ivo, mantiene su avance hacia las costas del Pacífico mexicano a una distancia de 245 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 460 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste de 26 km por hora, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo anunció que la tormenta provocará precipitaciones fuertes o muy fuertes en distintos estados del territorio mexicano con intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Baja California Sur (noroeste y oeste del país).

El fenómeno meteorológico mantiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), con rachas que alcanzan los 110 km/h.

El servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Jalisco y rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como un oleaje que alcanzarán entre el metro y los cuatro metros de altura en las costas de esos estados.

Se esperan lluvias fuertes en:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Colima
  • Michoacán
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

El SMN avisó de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.


