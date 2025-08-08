Avanza tormenta Ivo en el Pacífico: provocará lluvias fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional informó el avance de la tormenta Ivo hacia las costas del Pacífico mexicano; podría ocasionar descargas eléctricas y granizo
- 08
-
Agosto
2025
La tormenta tropical Ivo, mantiene su avance hacia las costas del Pacífico mexicano a una distancia de 245 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 460 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste de 26 km por hora, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo anunció que la tormenta provocará precipitaciones fuertes o muy fuertes en distintos estados del territorio mexicano con intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Baja California Sur (noroeste y oeste del país).
El fenómeno meteorológico mantiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), con rachas que alcanzan los 110 km/h.
El servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Jalisco y rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como un oleaje que alcanzarán entre el metro y los cuatro metros de altura en las costas de esos estados.
El #SMNmx monitorea puntualmente el desplazamiento de la #TormentaTropical #Ivo en el #Pacífico mexicano.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2025
Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/HTo8DYmBus
Se esperan lluvias fuertes en:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El SMN avisó de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas