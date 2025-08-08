Avanza tormenta Ivo en el Pacífico: provocará lluvias fuertes

La tormenta tropical Ivo, mantiene su avance hacia las costas del Pacífico mexicano a una distancia de 245 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 460 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste de 26 km por hora, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo anunció que la tormenta provocará precipitaciones fuertes o muy fuertes en distintos estados del territorio mexicano con intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Baja California Sur (noroeste y oeste del país).

El fenómeno meteorológico mantiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), con rachas que alcanzan los 110 km/h.

El servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Jalisco y rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como un oleaje que alcanzarán entre el metro y los cuatro metros de altura en las costas de esos estados.

Se esperan lluvias fuertes en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Colima

Michoacán

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El SMN avisó de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

