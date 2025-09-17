Buque Cuauhtémoc retoma la navegación tras choque en Nueva York

El buque-escuela Cuauhtémoc, insignia de la Marina mexicana, volvió a surcar este miércoles las aguas de Nueva York después de permanecer en reparación tras el choque contra el puente de Brooklyn en mayo, que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes tripulantes.

De acuerdo con un comunicado del Consulado General de México en Nueva York, el navío realizó un zarpe simbólico de prueba tras ser intervenido por astilleros especializados que restauraron sus mástiles y otras estructuras dañadas.

La ceremonia estuvo encabezada por el capitán Víctor Hugo Molina, comandante del buque, y contó con la presencia del cónsul Marcos Bucio, quien dialogó con la tripulación y reconoció su disciplina, profesionalismo y entrega al servicio de México en altamar.

También participaron el agregado naval de México en Washington y los agregados naval y militar ante la ONU.

Por su parte, el consulado subrayó que esta jornada marca un paso importante en la recuperación de la tripulación, tras el siniestro que costó la vida a América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado.

El accidente, que dejó imágenes virales del impacto y la caída de los mástiles, aún se encuentra bajo investigación.

El cónsul Bucio agradeció nuevamente al alcalde Eric Adams por su respaldo a la tripulación y su acompañamiento institucional al embajador mexicano en EUA, Esteban Moctezuma Barragán, tras la tragedia.

El buque, que se hizo a la mar por primera vez en 1982 y que llegó a Nueva York el pasado 13 de mayo en una misión de diplomacia pública y formación naval, zarpará rumbo a México en los primeros días de octubre.

En los próximos días, empleados consulares apoyarán además a los 176 nuevos cadetes que se incorporarán a la tripulación con sus trámites migratorios, lo que consolidará la siguiente etapa de la travesía.