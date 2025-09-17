Cerrar X
buque_escuela_Cuauhtemoc_de_la_Marina_6faa04c691
Nacional

Buque Cuauhtémoc retoma la navegación tras choque en Nueva York

El buque-escuela Cuauhtémoc volvió a zarpar en Nueva York tras ser reparado por astilleros especializados, luego del accidente contra el puente de Brooklyn

  • 17
  • Septiembre
    2025

El buque-escuela Cuauhtémoc, insignia de la Marina mexicana, volvió a surcar este miércoles las aguas de Nueva York después de permanecer en reparación tras el choque contra el puente de Brooklyn en mayo, que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes tripulantes.

De acuerdo con un comunicado del Consulado General de México en Nueva York, el navío realizó un zarpe simbólico de prueba tras ser intervenido por astilleros especializados que restauraron sus mástiles y otras estructuras dañadas.

La ceremonia estuvo encabezada por el capitán Víctor Hugo Molina, comandante del buque, y contó con la presencia del cónsul Marcos Bucio, quien dialogó con la tripulación y reconoció su disciplina, profesionalismo y entrega al servicio de México en altamar.

También participaron el agregado naval de México en Washington y los agregados naval y militar ante la ONU.

Por su parte, el consulado subrayó que esta jornada marca un paso importante en la recuperación de la tripulación, tras el siniestro que costó la vida a América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado. 

El accidente, que dejó imágenes virales del impacto y la caída de los mástiles, aún se encuentra bajo investigación.

El cónsul Bucio agradeció nuevamente al alcalde Eric Adams por su respaldo a la tripulación y su acompañamiento institucional al embajador mexicano en EUA, Esteban Moctezuma Barragán, tras la tragedia.

El buque, que se hizo a la mar por primera vez en 1982 y que llegó a Nueva York el pasado 13 de mayo en una misión de diplomacia pública y formación naval, zarpará rumbo a México en los primeros días de octubre.

En los próximos días, empleados consulares apoyarán además a los 176 nuevos cadetes que se incorporarán a la tripulación con sus trámites migratorios, lo que consolidará la siguiente etapa de la travesía.

 


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_3_77d7bb71b6
Checo Pérez subirá al simulador de Cadillac F1 la próxima semana
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T090842_908_e9a1f092a5
Desestiman cargos contra Luigi Mangione por terrorismo
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_1209bf490e
Proponen reforma constitucional para fortalecer la transparencia
2c531513_8c05_485b_8abf_bcfbdefb4820_22612bfab5
UNTA Coahuila exige mayor seguridad en reunión con delegado
EH_UNA_FOTO_11_5180ed10f8
Llega DiCaprio a CDMX promocionando 'Una batalla tras otra'
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×