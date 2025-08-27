Buscan cambio ante pobreza energética en 1 de cada 3 hogares

A pesar de que el 99% de los hogares en México tienen acceso a electricidad, un 37% de ellos enfrenta pobreza energética al carecer de la energía suficiente para cubrir necesidades básicas como refrigeración, internet o calefacción, según advirtió este miércoles la Alianza por la Equidad Energética, que impulsa proyectos locales para "democratizar" el sistema eléctrico del país.

Isabel Struder, presidenta de la organización civil Sostenibilidad Global, detalló que la alianza promueve "una transición energética que reduzca las desigualdades en lugar de profundizarlas" y fortalezca las comunidades "desde la raíz".

También busca fomentar "la generación distribuida, las microredes y las fuentes de autoabasto", así como "una economía circular mediante el reciclaje de materiales de paneles solares y su reutilización", apuntó Struder, en una conferencia de prensa en la capital mexicana.

La alianza busca beneficiar a 5,000 familias y desarrollar 100 proyectos en los próximos tres años, objetivos que se prevé ampliar con la reciente incorporación del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca) a la iniciativa.

México experimenta un auge en energía solar distribuida, con más de medio millón de contratos de interconexión a finales de 2024, un crecimiento que beneficia principalmente a sectores con poder adquisitivo, expuso Ximena Cantú, líder de Rafiqui, la primera iniciativa de reciclaje de paneles solares en el país.

"Tenemos comunidades sin energía y paneles en desuso con una gran eficiencia que se pueden aprovechar todavía", alertó Cantú, al mencionar que la mayoría de los paneles solares se desechan a los 5 años debido a los avances tecnológicos.

Se estima que para 2030 existirán unas 30,000 toneladas de paneles solares que serán retirados antes de cumplir los 25 años de vida útil en México, según datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, agregó Cantú.

Struder avisó además que la pobreza energética se está acelerando por la electrificación de la vida cotidiana moderna, incluidas las industrias, y que para revertirla pretenden "crear un ecosistema con nuevos valores de colaboración" entre distintos sectores: gobierno, empresas, comunidades y ONG.

"No podemos esperar que del gobierno van a venir los proyectos que se requieren a este nivel. Necesitamos hacerlo de abajo para arriba, pero las comunidades necesitan ese apoyo y eso es lo que estamos proponiendo", subrayó.

Mujeres mayas lideran la transición energética

Uno de estos proyectos es 'Mujeres mayas promotoras de la energía solar', el cual impulsa la generación distribuida eléctrica a través de paneles solares y capacita a mujeres en técnicas de instalación, fortaleciendo el liderazgo femenino y cambiando el rostro "masculinizado" de la ingeniería.

Dulce Milagros, socia de la cooperativa Túumben K'óoben, en la zona maya de Quintana Roo (sur), explicó que 400 mujeres han sido capacitadas en técnicas de instalación fotovoltaica, beneficiando a distintas comunidades en la Península de Yucatán.

Con solo tres prácticas, las mujeres son capaces de instalar desde un sistema básico para tres focos de 3 Watts cada uno y un conector USB para cargar un teléfono móvil, hasta sistemas más complejos para cubrir la necesidad eléctrica de un ventilador o una lavadora.

"Para una casa en donde viven con velas, eso es una maravilla", señaló Milagros.

