Caída de helicóptero en Edomex deja dos personas sin vida

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar habría dos personas sin vida por el accidente, sin embargo, se mantienen las labores de rescate

  • 02
  • Septiembre
    2025

Durante la tarde de este martes 2 de septiembre se registró la caída de un helicóptero en el Estado de México, específicamente en el municipio de Tepetlixpa, en la zona de los volcanes.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar habría dos personas sin vida por el accidente, sin embargo, se mantienen las labores de rescate en la zona, la cual permanece resguardada.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas que la aeronave particular, la cual sería para traslados médicos, cayó en los límites de los municipios rurales de Tepetlixpa y Juchitepec.

Trascendió que el helicóptero con matrícula EC130B4 (XA-QST) habría salido rumbo a la Ciudad de México, sin embargo, por causas desconocidas este se desplomó.


