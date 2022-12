Casi 40 coches no se podrán vender en México en 2023

¿Cuáles son los estándares mínimos que deben cumplir los autos nuevos? Para venderse a través de los distribuidores en México

En los últimos años a nivel mundial se vienen teniendo importantes discusiones acerca de la seguridad de los autos nuevos, es decir, sobre cuáles son los estándares mínimos que deben cumplir para poder ser autorizados a venderse a través de los distribuidores. La realidad es que México no es un país que se haya caracterizado por tener vehículos sumamente seguros, y, de hecho, siempre estuvo varios niveles por debajo en comparación con otros países con economías similares.



Como ya saben muchos, ya se hizo oficial en México una norma que es la denominada NOM-194-SE-2021, en la cual se establece que en el año 2023 todos aquellos vehículos nuevos que deseen ser comercializados deberán tener tercera luz de freno, control electrónico de estabilidad (ESC), sistema para apertura de puertas en caso de un accidente, sistema ISOFIX para menores de edad, sistema de aviso de baja presión en neumáticos, entre algunas otras cosas que son esenciales y fundamentales para mejorar la seguridad al momento de conducir.



Algo a destacar debido a consultas de muchas personas es lo relativo a cuándo se implementarán estas mejoras en los automóviles, ya que hay muchos 2023 ya a la venta que no cumplen con lo requerido por la norma. Diremos que a partir del 3 de octubre de 2023 no podrán venderse más autos sin esas prestaciones, y eso se debe a que la norma fue publicada y oficializada el día 3 de octubre de 2022, contando las automotrices con un plazo de 12 meses para adaptar todas las unidades al momento de la producción.



Hoy en día, sin dudas que lo que respecta al control de estabilidad es una de las cosas más relevantes, y que, según expertos en seguridad vial, no debería haber vehículos en circulación que no lo tengan. Debido a esto y a la nueva norma, de no actualizarse, hay algunas unidades que el próximo año podrían dejar de comercializarse. Podemos brindar ejemplos concretos de modelos como el Chevrolet Aveo, JAC Frison T6 y T8, Suzuki Ignis y el Ciaz, Nissan Urvan, JMC Vigus, entre algunos otros en particular de marcas como Dodge, KIA y Mitsubishi.



Todas estas modificaciones, según lo que afirman muchos analistas, también van a impactar en lo que atine a los seguros de autos. Muchos de ellos afirman que probablemente algunos modelos suban su cotización, toda vez que serán más costosos al público por las nuevas tecnologías que tienen que incorporar. A raíz de eso es que será de ahora en adelante fundamental, y debido también a la obligatoriedad de tener seguro, realizar buenas cotizaciones para encontrar la mejor póliza.



Al analizar todo el mercado automotor disponible en México, se puede ver que, del total, hay por lo menos 39 que no cumple con alguno de los puntos que menciona la norma en cuestión, por lo que antes de octubre del año que viene deberán hacer los ajustes necesarios si quieren seguir comercializando. Vale aclarar que esta normativa solo aplica para vehículos de pasajeros, por lo que habrá camionetas de cabina sencilla que se podrán seguir vendiendo con las mismas características en seguridad que antes.