Cateo en restaurante de Sonora asegura presunto hidrocarburo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó una diligencia de cateo exitosa en un restaurante ubicado en el kilómetro 14 del tramo carretero que conecta Sonoyta con San Luis Río Colorado.

En el operativo participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal Ministerial.

Durante la acción, las autoridades aseguraron diversos indicios relacionados con el desvío de hidrocarburos.

Entre los elementos incautados se encontraron: un contenedor de 200 litros con 40 litros de aparente hidrocarburo, 26 bidones vacíos de 20 litros, dos bombas hidráulicas, tres mangueras conectadas a las bombas y dos contenedores adicionales de 200 litros cada uno.

Estos objetos fueron asegurados como evidencia clave para la investigación, que busca determinar la procedencia del combustible, su destino y la red de personas involucradas en la operación ilegal.

Personal de Bomberos y Protección Civil apoyó el operativo, garantizando la seguridad y el manejo adecuado de los materiales potencialmente peligrosos.

Se especula que el establecimiento podría haber funcionado como punto de compra y venta ilegal de combustibles.

