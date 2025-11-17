CFE permite invertir en red eléctrica desde $100 pesos

Invertir en la infraestructura eléctrica del país parece un asunto reservado para especialistas, pero hoy cualquier persona puede hacerlo con apenas 100 pesos. Así opera la CFE Fibra E, el instrumento financiero creado por la Comisión Federal de Electricidad para permitir que los ciudadanos participen en el crecimiento de la red que transmite la energía a todos los hogares del país.

José Luis Martínez González, director de Finanzas de CFE Capital, explica que se trata de “el vehículo institucional que tiene la CFE para brindar acceso al público inversionista a los flujos que da la Red Nacional de Transmisión” y agrega que esa infraestructura está compuesta por “todas estas torres y líneas que vemos cuando vamos en autopista y que llevan la energía desde cualquier planta de generación hacia los hogares de todos los mexicanos”.

Una inversión para todos

La CFE Fibra E nació en 2018 con el propósito de impulsar el desarrollo de la red eléctrica nacional mediante inversión privada y pública. Martínez González detalla que desde el inicio “ha estado brindando distribuciones constantes y resilientes aun en periodos de dificultad económica como la pandemia”. Describe su origen como una herramienta diseñada para invitar al sector privado a participar en el desarrollo de la red sin necesidad de emitir deuda tradicional porque “es un mecanismo mediante el cual el sector privado invierte en el desarrollo de toda esta infraestructura sin que se use un bono u otro tipo de financiamiento”.

Subraya que este instrumento fue hecho para todos. Lo dice sin rodeos al afirmar que “es para cualquier tipo de personas” y que participan desde grandes inversionistas hasta ciudadanos de todo el país sin necesidad de conocimientos técnicos. Lo explica con claridad al señalar que “no se requiere gran monto de inversión y el certificado cuesta entre 22 y 23 pesos”. El precio de referencia del certificado rondó los 22.58 pesos en agosto de 2025 y que se puede adquirir desde 100 pesos, lo que abre la puerta a cualquier trabajador o ahorrador.

El proceso también es sencillo y el ejecutivo de CFE Capital lo detalla para quienes nunca han invertido. “Cualquier persona puede acercarse a su banco de cabecera o a un asesor financiero para que ellos hagan en su representación el proceso de invertir en el mercado de valores”. Basta con abrir una cuenta de inversión en una casa de bolsa o con un asesor autorizado y pedir que se invierta en la CFE Fibra E. La propia CFE explica que este instrumento permite que el ahorro de las personas vaya a obras visibles, algo que resume al afirmar que “son obras que ayudan a todo el país a traer más energía y de una manera más eficiente”.

¿Cómo se gana?

La CFE Fibra E tiene dos vías claras de ganancia. La primera son las distribuciones trimestrales que reciben los tenedores de certificados. La segunda es la apreciación del valor del certificado en el mercado bursátil. Históricamente, los rendimientos han superado diez por ciento anual y, además, el certificado tiene un precio objetivo de 31 pesos que representa un potencial de crecimiento para quienes compran por debajo del valor actual.

El director de Finanzas de CFE Capital lo explica de la manera más clara posible. Dice que quien invierte “tiene dos maneras de multiplicar sus ganancias; una es que cada trimestre recibe efectivo por tener el certificado y la otra es que el certificado se va apreciando en el tiempo”. Habla también con ejemplos para quienes apenas comienzan y afirma que “si inviertes 100 pesos, cada año recibirías alrededor de 12 pesos y cada trimestre aproximadamente 3 pesos”. Los reportes institucionales recuerdan que las distribuciones se pagan en marzo, junio, septiembre y diciembre, según los resultados de la red de transmisión.

Las ganancias pueden crecer si se reinvierten y el entrevistado lo explica con sencillez. “Las distribuciones trimestrales pueden reinvertirse en nuevos certificados e ir aumentando el valor de la inversión”. El dinero se deposita directamente en la cuenta del inversionista y cada persona decide si acumula más certificados o usa los recursos para otros fines. El consumo de energía también influye porque en verano las utilidades suelen ser más altas y en meses fríos tienden a moderarse. Martínez González resume esta flexibilidad al señalar que “si el certificado cuesta 25 pesos y alguien tiene 100 pesos para invertir, podría comprar cuatro certificados y es una opción válida para cualquier persona”.

Respaldo sólido y sin privatización

La Red Nacional de Transmisión pertenece al Estado mexicano y no puede privatizarse. Nuestro entrevistado es directo cuando aclara que “no es para nada una privatización; la Red Nacional de Transmisión, por constitución, es un activo exclusivo del Estado y no es susceptible de ningún tipo de privatización”. Añade que este instrumento es solamente un medio para que el sector privado y los trabajadores participen, sin entregar propiedad ni control sobre la infraestructura.

Afirma que la solidez del instrumento proviene de su operador y lo expresa así. “Tener detrás a la compañía del sector eléctrico más grande de Latinoamérica, que es la CFE, una empresa pública del Estado con más de 90 años de experiencia, da mucha certeza y estabilidad a nuestros inversionistas”. Los reportes institucionales coinciden al indicar que la red de transmisión no tiene competencia y que las tarifas reguladas permiten proyecciones estables y predecibles.

También rechaza de forma explícita que este instrumento responda a problemas financieros de la empresa. “No representa que CFE esté desfondada”, dice, y agrega que la empresa “tiene números bastante fuertes” y que la Fibra E “no se usa para acudir a pagos ni temas de salud financiera, sino como coinversión en el desarrollo de nuevos proyectos”. Existe un plan de expansión de transmisión por siete mil quinientos millones de dólares y que la demanda de energía seguirá creciendo, lo que fortalece aún más la perspectiva del instrumento.

Las Afores, las aseguradoras y los fondos de pensión son los principales inversionistas y el instrumento siempre ha entregado ganancias en pesos mexicanos de al menos 55.5 centavos por certificado. Martínez remarca que todos tienen acceso y que la propia CFE permite que sus trabajadores inviertan si así lo desean.

Resultados medibles

La Fibra E ha mostrado resultados sólidos desde 2018. Asegura que recientemente se publicó “la segunda distribución más alta de la historia de la Fibra E”, con un monto total de $1,119,000,000 (mil ciento diecinueve millones de pesos). El reporte del tercer trimestre de 2025 confirma que este monto representó un incremento de 16.3 por ciento frente al año anterior.

El entrevistado explica que estos resultados se deben a la estabilidad del sector eléctrico y lo dice así. “Todo el país requiere del uso del sector eléctrico, por eso incluso en periodos de desaceleración económica como la pandemia se sigue utilizando la electricidad”. Añade que es un sector regulado con tarifas claras y que esa previsibilidad hace que las distribuciones sean consistentes. En términos operativos, detalla que “vamos tres por ciento arriba en ingresos de enero a septiembre contra el mismo periodo del año pasado” y que “la energía transmitida creció casi dos por ciento”.

Existen nueve proyectos estratégicos financiados con recursos de la Fibra E en el norte del país, como la compensación capacitiva en Tecate y Tijuana, la solución de bajo voltaje en Ensenada, mejoras en Hermosillo y la sustitución de transformadores en distintas regiones. Todos ellos se reflejan en la estabilidad y crecimiento de la red, lo que alimenta las distribuciones trimestrales.

Mayor rendimiento que otros instrumentos.

Aunque la Red Nacional de Transmisión no tiene competidores directos, en términos de rendimiento la CFE Fibra E se posiciona por encima de otras alternativas. Martínez señala que “somos un instrumento que casi duplica el rendimiento histórico de todos los otros instrumentos similares” y detalla que “tenemos un rendimiento de 11.6 por ciento mientras el promedio de las otras fibras es de 7.2 por ciento”.

También compara este vehículo con los Cetes y establece que “Cetes está dando entre 7 y 8 por ciento y nosotros damos 11.6 por ciento con el mismo nivel de respaldo institucional”. Recuerda que, aunque se trata de un activo bursátil con variaciones de precio, “prácticamente los inversionistas tienen garantizado un nivel muy estable de distribuciones” debido al comportamiento histórico del instrumento. El precio máximo del certificado fue de 23.30 pesos en el tercer trimestre de 2025.

Una ventaja adicional es la liquidez. El ejecutivo recuerda que “en el momento en el que una persona quiera desinvertir, vende su certificado y alguien más lo obtiene”, lo que convierte la bursatilidad en un beneficio directo para cualquier inversionista.

Invertir y ver los resultados.

José Luis Martínez González, director de Finanzas de CFE Capital, comparte un cierre visual contundente. Dice que cuando una persona viaje por carretera y vea la infraestructura eléctrica, podrá identificar su contribución al señalar de forma literal que “cuando veas todas las torres de transmisión con las líneas, podrás decir que fuiste partícipe y contribuiste al desarrollo de todo el sistema de transmisión en México”.

