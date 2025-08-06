Claudia Sheinbaum recibe al CEO de Blackstone en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en el Palacio Nacional al director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman.

La mandataria aseguró que la firma ampliará las inversiones en el país.

Schwarzman es el CEO y cofundador de Blackstone, la cual es una de las firmas de inversión alternativa más importantes del mundo.

Según la firma, esta ha establecido negocios de inversión líderes en diferentes clases de activos, en las que se incluye al capital privado.

Blackstone es líder mundial en adquisiciones tradicionales, capital de crecimiento, situaciones especiales e inversión secundaria.

En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman; la firma ampliará las inversiones en México. pic.twitter.com/qMVOzgLHjp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 6, 2025

