Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T114154_681_156997e7e6
Nacional

Confirman Segundo Simulacro Nacional 2025: fecha y detalles

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que se probará por primera vez la alerta sísmica por telefonía celular

  • 14
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que se probará por primera vez la alerta sísmica por telefonía celular.

A través de redes sociales, el organismo informó que será el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, cuando cualquier dispositivo conectado a las redes 2G, 3G, 4G o %G, recibirán un mensaje de texto y sonoro sin costo para emitir la alerta.

También se detalló que este mensaje llegará a más de 80 millones de celulares activos en México, a pesar de que no cuenten con internet, saldo o instalaciones de aplicaciones.

El mensaje que llegará dirá:

"ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO."

En conferencia de prensa, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en conjunto con el coordinador nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez de Transformación Digital y Telecomunicaciones dieron parte de esta información.

Esta acción se enmarca en las instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para avanzar en el uso de tecnología pública con sentido social y fortalecer las acciones preventivas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T102132_612_d5ec361557
Video: Bad Bunny se lastima una rodilla en pleno concierto
Whats_App_Image_2025_09_08_at_2_34_57_PM_b8ba2247ea
Suspenden proceso de visas para operadores de carga
publicidad

Últimas Noticias

caida_barda_saltillo_6fb1719b13
Colapsa barda en vivienda antigua de Saltillo por lluvias
trump_tik_tok_25c8bf8bc0
TikTok pasará a control de EUA tras acuerdo con China, dice Trump
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T082806_365_33c94b194f
Identifican víctima en explosión de bar en España; era extranjero
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×