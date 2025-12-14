Podcast
Nacional

Dejan cada año peregrinaciones a la Virgen saldo trágico

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre este tipo de accidentes en México, se conoce que cada año cobran decenas de vidas

  • 14
  • Diciembre
    2025

La Vírgen de Guadalupe es uno de los símbolos eclesiásticos más importantes del mundo, debido a su relevancia para la iglesia católica. Cada año se busca honrarla el 12 de diciembre, fecha en la que se dice apareció frente a Juan Diego en el año 1531.

large_Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_fd66e20e2f.jpg

Es por ello que previo a esta fecha, miles de fieles acuden hasta la Basílica de Guadalupe o distintas iglesias para dar gracias a la Virgen por los milagros concedidos por medio de peregrinaciones. Estas caravanas son blanco de admiración, pero también de accidentes masivos que cobran la vida de muchos fieles católicos.

Accidentes masivos en 2025

Semanas previas a la llegada del 12 de diciembre, se reportaron diversos accidentes con saldos fatales, donde se ven involucradas personas de todas las edades, incluidos niños.

Aquí te presentamos un recuento de los siniestros registrados en el marco de este evento eclesiástico.

Choque múltiple deja 12 lesionados 

Una carambola registrada el pasado 13 de septiembre sobre la carretera federal Mérida-Campeche dejó 16 personas sin vida, en el estado de Yucatán.

large_EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T134902_845_3ec471dcca.jpg

Primeros reportes señalan que la mayoría de los fallecidos eran peregrinos originarios de Calikiní.

Tráiler embiste a peregrinos en carretera México-Veracruz

El conductor de un tráiler chocó por alcance a un tractocamión tripulado por peregrinos, lo que dejó a una persona sin vida y ocho más heridas en el estado de Tlaxcala.

large_EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T080127_002_390c0cbdf9.jpg

Este hecho se registró el pasado 04 de octubre, cuando la víctima mortal perdió la vida en el lugar del siniestro, mientras que los ocho lesionados fueron trasladados hacia hospitales cercanos.

Atropello masivo en Hidalgo, Nuevo León

Un atropello masivo registrado durante la peregrinación de La Virgen del Pueblito dejó al menos ocho personas lesionadas el pasado 08 de diciembre, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

INFO 7 DOS FOTOS (13).png

La mayoría de las víctimas eran personas de la tercera edad, quienes fueron embestidas. Se presume que el conductor responsable huyó de la escena.

Explosión de pirotecnia en camioneta deja nueve heridos en Guanajuato

Al menos nueve músicos heridos fue el saldo de una explosión de pirotecnia registrada sobre una camioneta durante la noche del pasado 11 de diciembre en León, Guanajuato

Captura_de_pantalla_2025_12_12_152425_70f81ae952.png

Tres de los nueve lesionados fueron reportados con heridas de gravedad, tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre este tipo de accidentes, se conoce que cada año cobran decenas de vidas.


Comentarios

Etiquetas:
