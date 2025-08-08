Cerrar X
Denunciará Vallarta a funcionarios; pide libertad de familiares

Israel Vallarta, presentará una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la extinta Agencia Federal de Investigación y otros responsables

  • 08
  • Agosto
    2025

Luego de haber sido liberado tras casi 20 años en prisión sin sentencia, Israel Vallarta, anunció este viernes que presentará una denuncia penal contra Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y otros responsables de las violaciones cometidas durante su detención y proceso judicial.

“Ya están precisados en la denuncia y les puedo comentar que presenté un recurso de apelación cuando me notificaron que ya se había dado el inicio a una carpeta, únicamente por el delito de tortura, pero existen muchos más delitos en comisión de ese entonces”, reveló Vallarta.

“Se tiene que limpiar mi nombre y el de mi familia”, declaró. “Las personas responsables tienen que comparecer ante la ley. Yo no soy quien lo va a juzgar”.

Sobre una posible compensación económica por los años encarcelado, Vallarta fue claro: “Voy a pedir lo que sea justo. Nada más. No quiero que me den de más, pero tampoco que me den menos”.

Una nueva etapa, pero aún con heridas abiertas

Pese a su liberación, Vallarta aseguró que la lucha no ha terminado. Ahora su prioridad es la liberación de su hermano Mario Vallarta y su sobrino Sergio Cortez, quienes también fueron encarcelados en relación con el mismo caso.

“Todavía no ha sido una situación completa porque mi familia no está completa”, lamentó. “Falta mi hermano y falta mi sobrino”, comentó al destacar que ambos requieren atención médica especializada.

Con la mira puesta en continuar su batalla legal, Vallarta expresó su deseo de estudiar Derecho Penal. Reveló que rechazó una primera oferta de beca por parte de un empresario, pero aceptó una segunda propuesta, al 100% para él y su esposa, proveniente de una persona “más allegada”, cuya concreción está pendiente.


