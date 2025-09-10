Asegura Semar 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, aseguró 1.6 toneladas de cocaína durante un operativo realizado en altamar al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Dicha acción formó parte de la estrategia para impedir que drogas ilícitas lleguen a las calles mexicanas.

Personal naval, apoyado con aeronaves y embarcaciones de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, detectó embarcaciones sospechosas y localizó 54 bultos tipo costalillas en plena navegación.

En una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la @SEMAR_mx aseguraron 1.6 toneladas de cocaína.

Con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración. pic.twitter.com/c2whlXNAEo — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 10, 2025

Tras la inspección, los bultos contenían mil 600 paquetes con cocaína, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Según la Semar, con este aseguramiento se evitó que 3,200 millones de dosis llegaran al mercado, lo que representa un golpe económico de $371 mil 800 millones de pesos para los grupos criminales.

Con esta incautación, la actual administración acumula más de 48 toneladas de droga asegurada en el mar.

En acciones paralelas, fuerzas federales incautaron 601 kilos de cocaína en otra embarcación menor en aguas de Guerrero, donde además fueron detenidos cuatro tripulantes.

Los arrestados fueron informados de sus derechos y presentados ante el Ministerio Público.

Cabe señalar que estos operativos se suman a la incautación de 900 kilos de cocaína en costas guerrerenses días antes, bajo la coordinación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Comentarios