Destaca ISSSTE importancia de revisar la presión arterial

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, el Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el directo general, Martí Batres Guadarrama, destacó la importancia de revisar de manera constante la presión arterial, a efecto de prevenir los riesgos de padecer esta enfermedad.

Enrique Gómez Álvarez, jefe del servicio Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) "20 de Noviembre" dio algunas advertencias acerca de la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa.

“La hipertensión arterial es un síndrome caracterizado por la elevación de la presión arterial por arriba de ciertos límites: 140-90. (...) Los pacientes hipertensos son asintomáticos, es decir, no tienen molestias, esta es una desventaja porque no avisan. Esto de que ‘tengo mareos’, que ‘me sale sangre por la nariz’ o que ‘me zumban los oídos’ o que ‘me duele la cabeza’, no son síntomas de hipertensión arterial, por eso se le suele llamar a esta enfermedad ‘el asesino silencioso’”, enfatizó.

Asimismo, Enrique Gómez, aseguró que la principal medida preventiva ante esta enfermedad es la toma constante de la presión arterial, la cual puede medirse en clínicas de medicina familiar o bien en jornadas de salud ECOS para el Bienestar del ISSSTE.

“El 100 por ciento de los hipertensos, la mitad no lo sabe, es decir andan en la calle y no saben. (...) La única manera de prevenir la hipertensión arterial y tratarla adecuadamente es midiéndosela. (...) El aprender a tomar la presión debe ser una costumbre muy importante, el baumanómetro -que hoy en día se vende en todas las farmacias- debe ser un instrumento de botiquín”, remarcó.

Otra recomendación es la adopción de rutinas de ejercicio y alimentación saludable, donde el consumo de frutas y verduras sustituye los productos con exceso de sal, grasas procesadas y azúcar.

“Hace un enorme daño al árbol arterial, particularmente a las arterias del corazón, del cerebro y el riñón. (...) Es una enfermedad que mata y que causa infartos de miocardio, enfermedad cerebrovascular, y son enfermedades graves. No olviden: el infarto del miocardio es la primera causa de muerte”, indicó.

Enrique Gómez, médico especialista, reafirmó a los pacientes hipertensos diagnosticados la importancia de seguir las recomendaciones del personal de salud y no dejar de seguir las recomendaciones.

“Permítanme darles un consejo: tómense todo mundo la presión arterial, mídanse la presión arterial y, si la tienen elevada por arriba de 140/ 90, acudir al médico, y si este le da medicamentos, tómenselo siempre, este es un tratamiento para toda la vida, generalmente”, concluyó.

