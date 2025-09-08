Cerrar X
15_EL_ESCUDO_NACIONAL_35d45294bb
Nacional

Aseguran 58 mil litros de gasolina en el Arco Norte

La Guardia Nacional aseguraron 58 mil 500 litros de gasolina durante una inspección en el libramiento Arco Norte, a la altura de Jilotepec

  • 08
  • Septiembre
    2025

El Gabinete de Seguridad federal informó que elementos de la Guardia Nacional aseguraron 58 mil 500 litros de gasolina durante una inspección en el libramiento Arco Norte, a la altura de Jilotepec, Estado de México.

En el operativo, realizado entre el 5 y el 7 de septiembre de 2025, fueron detenidas tres personas que viajaban en camiones cisterna.

Además, en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Ecatepec y Tecámac, fuerzas federales capturaron a seis individuos, uno de ellos extranjero, y decomisaron una escopeta artesanal, tres armas cortas, tres cargadores, 15 cartuchos y diversas dosis de droga, con un valor estimado de 700 mil pesos.

En Irapuato, Guanajuato, fueron detenidas dos personas que transportaban tres armas largas, dos cortas, 10 cargadores, 310 cartuchos y 2.7 kilos de metanfetamina, cuyo valor asciende a 732 mil pesos.

Asimismo, en San Luis Río Colorado, Sonora, Guardia Nacional y Ejército aseguraron mil 100 kilos de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 117 paquetes, con un valor aproximado de 298 millones de pesos, y detuvieron a dos hombres provenientes de Puerto Peñasco.

En Sinaloa, en los poblados de Culiacán y Cosalá, el Ejército localizó e inhabilitó siete áreas utilizadas para la producción de metanfetaminas, donde se aseguraron 150 kilos y tres litros de químicos, así como un reactor de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada se calculó en 64 millones de pesos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25251579830267_9d7477ef8d
Corte elimina restricciones a detenciones migratorias en LA
qtg_3addddec0b
Aseguran 21 toneladas de metanfetamina en Durango
G0_M_Kz_Bo_XYAA_8_R7j_79ff01090f
Washington se moviliza en contra del Gobierno de Donald Trump
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5c3dd3bb2a
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol
AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×