Aseguran 58 mil litros de gasolina en el Arco Norte

El Gabinete de Seguridad federal informó que elementos de la Guardia Nacional aseguraron 58 mil 500 litros de gasolina durante una inspección en el libramiento Arco Norte, a la altura de Jilotepec, Estado de México.

En el operativo, realizado entre el 5 y el 7 de septiembre de 2025, fueron detenidas tres personas que viajaban en camiones cisterna.

Además, en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Ecatepec y Tecámac, fuerzas federales capturaron a seis individuos, uno de ellos extranjero, y decomisaron una escopeta artesanal, tres armas cortas, tres cargadores, 15 cartuchos y diversas dosis de droga, con un valor estimado de 700 mil pesos.

En Irapuato, Guanajuato, fueron detenidas dos personas que transportaban tres armas largas, dos cortas, 10 cargadores, 310 cartuchos y 2.7 kilos de metanfetamina, cuyo valor asciende a 732 mil pesos.

Asimismo, en San Luis Río Colorado, Sonora, Guardia Nacional y Ejército aseguraron mil 100 kilos de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 117 paquetes, con un valor aproximado de 298 millones de pesos, y detuvieron a dos hombres provenientes de Puerto Peñasco.

En Sinaloa, en los poblados de Culiacán y Cosalá, el Ejército localizó e inhabilitó siete áreas utilizadas para la producción de metanfetaminas, donde se aseguraron 150 kilos y tres litros de químicos, así como un reactor de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada se calculó en 64 millones de pesos.

Comentarios