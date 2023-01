Detienen a operador financiero del Cártel de Sinaloa

El integrante del grupo de los Cabrera Sarabia, Gerardo Soberanes, fue detenido en Durango, tras un fuerte operativo militar por parte de la SEDENA.

En una operación militar en el norte de México fue apresado este viernes un operador financiero del grupo delictivo Cabrera Sarabia vinculado con el poderoso Cártel de Sinaloa, en un nuevo golpe al narcotráfico tras la captura de un hijo del excapo Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, informó en la conferencia presidencial matutina que la madrugada del viernes se inició la operación militar, con la participación de fuerzas terrestres y aéreas, en el estado noroccidental de Durango.

Sandoval indicó que en la operación fue detenida una persona, cuya identidad no precisó, y resultó herido uno de los supuestos agresores.

Un agente federal y otro estatal confirmaron a The Associated Press que el detenido es Gerardo Soberanes, operador financiero de los Cabrera Sarabia.

La captura de Soberanes se da dos semanas después de la detención del Ovidio Guzmán, líder de una facción del Cártel de Sinaloa e hijo de 'El Chapo' en la localidad noroccidental de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

En 2011 las autoridades mexicanas apresaron a uno de los cabecillas de los Cabrera Sarabia, Felipe Cabrera Sarabia, quien era lugarteniente de 'El Chapo' y responsable de las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en los estados de Durango y Chihuahua.

Nueve años después, Cabrera Sarabia, alias 'el ingeniero', fue extraditado a Estados Unidos donde estaba acusado de importación de sustancias ilícitas y de integrar un grupo criminal.

Según las autoridades, Cabrera Sarabia mantenía un férreo control de las actividades delictivas, lo que le permitió escalar posiciones en la organización de 'El Chapo', quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.