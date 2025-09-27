Cerrar X
Detienen a padres de menor que falleció durante cirugía estética

Paloma "N" y Víctor "N" fueron aprehendidos, luego de que el padre biológico de Paloma Nicole denunció que se le practicó una cirugía estética sin su aprobación

La Fiscalía General de Durango anunció la detención de los padres de Paloma Nicole, menor de apenas 14 años, quien perdió la vida durante una cirugía estética y en la cual estarían involucrados ambos.

Paloma "N" y Víctor "N" fueron aprehendidos por motivos aún no precisados por las autoridades, sin embargo, trascendió que fue el padre biológico de la joven quien interpuso una denuncia, debido a que él nunca dio aprobación para que su hija se sometiera a una cirugía estética, en cambio, lo hizo el padrastro.

Según testimonios, la madre de Paloma Nicole le dijo el 11 de septiembre que viajarían a la sierra Durango para aislarse por un supuesto contagio de coronavirus, por lo que estarían incomunicados.

Sin embargo, el 15 de septiembre el padre biológico fue notificado el 15 de septiembre que la joven estaba en estado de coma e intubada tras supuestamente sufrir un paro cardiorrespiratorio que habría sido provocado por su Covid-19.

Pese a que inicialmente las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia; el padre biológico afirmó que en el velorio vio que el cuerpo de su hija tenía cicatrices de una cirugía de aumento de seno, por lo que decidió tomar acciones legales.


