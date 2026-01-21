Podcast
guadalupe_fortalece_1bfa913e8b
Nuevo León

Fortalece Guadalupe adiestramiento de binomios K9

La corporación cuenta con nueve ejemplares caninos, entrenados en detección de enervantes, que ahora avanzan hacia la detección de artefactos explosivos

  • 21
  • Enero
    2026

El Gobierno de Guadalupe fortaleció el adiestramiento de su División Binomio K9, consolidándola como una unidad de élite y un pilar estratégico dentro del esquema de seguridad que el municipio implementa de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social reforzó la capacidad operativa de la corporación mediante la especialización de sus ejemplares caninos en la detección de explosivos, una de las tareas más sensibles y críticas para eventos de carácter internacional.

Actualmente, la corporación cuenta con nueve ejemplares caninos, los cuales han sido entrenados de manera tradicional en la búsqueda y detección de enervantes, y que ahora avanzan hacia una nueva fase de preparación enfocada en la detección de artefactos explosivos, ampliando de forma significativa el blindaje preventivo del municipio.

guadalupe-fortalece.jpg

El encargado de la División K9, Juan López, explicó que esta estrategia responde a las necesidades de seguridad que implica un evento de talla mundial.

“En miras al Mundial, hemos incrementado nuestro estado de fuerza. Contamos con nueve ejemplares caninos; los binomios los especializamos en búsqueda y detección de enervantes, pero ahora también ampliamos la detección de explosivos por la necesidad con la cual vamos a iniciar este evento”, señaló.

La implementación de binomios especializados permitirá su despliegue en anillos de seguridad, perímetros del estadio, así como en calles y zonas aledañas, donde su presencia será clave para anticipar riesgos y garantizar un entorno seguro para la ciudadanía y los visitantes nacionales e internacionales.


Etiquetas:
