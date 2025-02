Día del Infiel: ¿Por qué se celebra el 13 de febrero?

Cada 13 de febrero, en la víspera del Día de San Valentín, se conmemora el Día del Infiel, una fecha que ha ganado notoriedad en los últimos años debido a su vínculo con la infidelidad y las relaciones extramatrimoniales.

Aunque no es un evento oficial, su origen está relacionado con las plataformas de citas dirigidas a personas casadas o comprometidas, lo que ha generado una fuerte controversia en distintos sectores de la sociedad.

El origen del Día del Infiel

El Día del Infiel surgió en Estados Unidos a principios de la década de los 2000, cuando el sitio de citas Ashley Madison, conocido por dirigirse a personas en relaciones, lanzó una campaña para promover el 13 de febrero como el "Día de la Amante" (Mistress Day).

La elección de la fecha no fue casualidad. Mientras que el 14 de febrero está destinado a celebrar el amor y la fidelidad entre parejas, el 13 de febrero se convirtió en una especie de "día alterno" para quienes buscan encuentros fuera de su relación estable.

Según el psiquiatra Scott D. Haltzman, miembro de la American Psychiatric Association, los días previos a San Valentín suelen registrar un aumento en la actividad de las plataformas de citas extramatrimoniales. Esto sugiere que muchas personas buscan una "escapatoria" antes del tradicional día del amor.

Lo que comenzó como una campaña de marketing terminó convirtiéndose en una tendencia global, con un número creciente de personas que participan en la celebración de esta fecha, ya sea de manera secreta o incluso abierta.

Una fecha rodeada de controversia

El Día del Infiel ha sido duramente criticado por promover la deslealtad y trivializar la infidelidad en las relaciones amorosas, mientras que algunos lo ven como un reflejo de la realidad de muchas parejas, otros lo consideran una falta de ética y respeto hacia el compromiso de pareja.

Expertos en relaciones señalan que la infidelidad, más allá de ser una simple traición, suele estar ligada a problemas emocionales dentro de la pareja. Muchas veces, las personas buscan validación, emoción o una conexión emocional que sienten ausente en su relación principal.

Paradójicamente, esta fecha también puede servir como una oportunidad de reflexión para las parejas, ya que pone sobre la mesa la importancia de la comunicación, la empatía y la atención mutua en una relación.

Infidelidad en México: ¿Es un delito?

En México, la infidelidad dejó de ser un delito penal tras una reforma al Código Penal Federal en 2011, la cual eliminó el artículo que castigaba el adulterio con cárcel.

Dicha modificación, se basó en la premisa de que la infidelidad es un asunto personal y moral, más que un problema que afecte a la sociedad en general.

Sin embargo, sigue siendo una causa legal de divorcio según el Código Civil, por lo que puede tener repercusiones en la disolución de un matrimonio.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la infidelidad no justifica una demanda por daño moral, ya que no se considera un acto ilícito desde el punto de vista legal. No obstante, el impacto emocional en las personas afectadas puede ser profundo.

Más allá de la controversia, la existencia de esta fecha invita a reflexionar sobre las relaciones de pareja, la importancia de la comunicación y la necesidad de construir vínculos sólidos basados en el respeto y la confianza mutua.

