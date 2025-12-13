Dictaminan prision preventiva a "El limones" junto con otros 5

Un juez de control dictó prisión preventiva a Édgar "N" más conocido como “El Limones”, luego de que fuera vinculado a proceso por su presunta participación en hechos delictivos que son investigados por la Fiscalía.

Edgar "N" fue detenido y el dia de ayer ingresó al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano" ubicado en el Estado de México



Durante la audiencia inicial, celebrada en un centro de justicia penal, el Ministerio Público expuso datos de prueba que llevaron al juzgador a considerar necesaria la medida cautelar, principalmente por el riesgo de sustracción de la justicia y la posible afectación a la investigación en curso.

Uno de los varios delitos que se le acusa es sobre el suceso de amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos en la zona de La Laguna



De acuerdo con lo expuesto ante el juez, el imputado fue detenido tras un operativo realizado por corporaciones de seguridad, luego de que se le relacionara con actividades que presuntamente constituyen delitos de alto impacto. La detención fue calificada como legal, por lo que se dio continuidad al proceso penal.



La defensa del acusado solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine si se le dicta auto de vinculación a proceso o se modifica su situación jurídica. Mientras tanto, “El Limones” permanecerá internado en el Centro Federal ya antes mencionado.



Autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que puedan derivarse nuevas imputaciones o la detención de otras personas presuntamente relacionadas con los hechos. Asimismo, reiteraron que el proceso se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia.

Además de Edgar “N" también enfrentan proceso penal las siguientes personas:

Guillermo Fernando “N”

Ángel Rodrigo “N”

Juan Carlos “N”

Giancarlo “N”

Alexis Mauricio “N”

Juan José “N”

Comentarios