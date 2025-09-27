Cerrar X
mario_lopez_hernandez_la_borrega_cbc0906baf
Nacional

Diputado Mario López ‘La Borrega’ niega detención en EUA

Mario López Hernández negó haber sido detenido por más de 14 horas por agentes migratorios de Estados Unidos en el puente internacional que conecta Matamoros

  • 27
  • Septiembre
    2025

Mario López Hernández, conocido como La Borrega y actual diputado federal por el Partido Verde, negó haber sido detenido por más de 14 horas por agentes migratorios de Estados Unidos en el puente internacional que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.

A través de un comunicado difundido este sábado 27 de septiembre, su oficina informó que “es absolutamente falsa la versión que lo vincula con una supuesta detención en los Estados Unidos”.

El legislador aseguró que no ha sido arrestado ni se encuentra bajo investigación alguna en ese país ni en ninguna otra jurisdicción.

“Actualmente, continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad, y atendiendo los compromisos propios de su responsabilidad como representante popular”, precisó el documento.

Pese a ello, varias fuentes señalan que el exalcalde de Matamoros habría sido retenido por autoridades migratorias estadounidenses, quienes supuestamente revocaron su visa y lo devolvieron a México tras ser boletinado.

En redes sociales circularon imágenes del legislador en oficinas migratorias y de su camioneta en los carriles de revisión.

Trascendió que el diputado es investigado por presuntos ilícitos fiscales en territorio estadounidense, aunque hasta ahora ni la dirigencia del Partido Verde ni autoridades mexicanas han fijado postura sobre el caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
650338f0_7df7_4209_85eb_52cf673a1319_725d0c6418
Llega a San Pedro la escultura monumental 'Niña Cangrejo'
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T102449_207_1c1b334f17
Exalcalde de Matamoros pierde visa tras horas de interrogatorio
publicidad

Últimas Noticias

image00005_ffdeb68af6
Anuncia Samuel construcción del Parque Estatal Presa León
Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_06_44_PM_1_b9656c09a1
Sufren… pero Steelers vencen 24-21 a Vikings en Irlanda
G19v_I6_KXIA_Af5so_9585952dec
Tigres se mide a Querétaro en busca de seguir en el top 5
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×