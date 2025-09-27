Diputado Mario López ‘La Borrega’ niega detención en EUA

Mario López Hernández, conocido como La Borrega y actual diputado federal por el Partido Verde, negó haber sido detenido por más de 14 horas por agentes migratorios de Estados Unidos en el puente internacional que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.

A través de un comunicado difundido este sábado 27 de septiembre, su oficina informó que “es absolutamente falsa la versión que lo vincula con una supuesta detención en los Estados Unidos”.

El legislador aseguró que no ha sido arrestado ni se encuentra bajo investigación alguna en ese país ni en ninguna otra jurisdicción.

“Actualmente, continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad, y atendiendo los compromisos propios de su responsabilidad como representante popular”, precisó el documento.

Pese a ello, varias fuentes señalan que el exalcalde de Matamoros habría sido retenido por autoridades migratorias estadounidenses, quienes supuestamente revocaron su visa y lo devolvieron a México tras ser boletinado.

En redes sociales circularon imágenes del legislador en oficinas migratorias y de su camioneta en los carriles de revisión.

Trascendió que el diputado es investigado por presuntos ilícitos fiscales en territorio estadounidense, aunque hasta ahora ni la dirigencia del Partido Verde ni autoridades mexicanas han fijado postura sobre el caso.

Comentarios