Estos serían los puntos clave en reunión de Sheinbaum y Trump

La visita de Claudia Sheinbaum a Washington, en el marco del sorteo del Mundial 2026, se perfila como un momento clave para el rumbo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La presidenta confirmó en conferencia matutina que fue invitada por la FIFA y que además ha mantenido contacto con el Departamento de Estado para formalizar su asistencia al evento, que se llevará a cabo en The Kennedy Center.

“He hablado con el presidente de la FIFA y también con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por supuesto que estoy invitada”, señaló Sheinbaum.

También puntualizó que será un viaje de corta duración:

“Salimos, damos la patadita inicial, vemos qué grupo nos toca y luego ya nos retiramos”.

En el acto estarán presentes líderes de la región, entre ellos Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

¿Habrá reunión entre Sheinbaum y Trump?

Aunque la mandataria no aseguró una reunión formal, sí reconoció que existe la posibilidad de un encuentro breve con su homólogo estadounidense durante el evento. Previamente, ambos han sostenido nueve llamadas telefónicas en las que han abordado temas centrales de la agenda bilateral, como aranceles, seguridad y migración.

Estas conversaciones ocurren en medio de declaraciones de Trump relacionadas con eventuales medidas comerciales contra productos mexicanos y señalamientos hacia México.

¿Qué temas podrían tratar en el encuentro?

Sheinbaum adelantó que uno de los puntos de conversación será el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ante la postura de Trump de que dicho acuerdo podría terminar o ser revisado.

“En su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro Tratado. Pero, bueno, es parte también de su forma de comunicar”, expresó.

Asimismo, la presidenta reiteró su postura de que la cooperación con Estados Unidos debe darse con respeto a la soberanía y sin subordinación.

¿Cuál es la postura de México sobre seguridad regional?

Ante comentarios sobre posibles intervenciones de Estados Unidos en otros países por temas de narcotráfico, como Venezuela, Sheinbaum subrayó que su gobierno apuesta por una salida pacífica a los conflictos y por la colaboración internacional bajo principios de respeto mutuo.

“Además, le he manifestado en las llamadas que hay colaboración, sin subordinación y respeto a la soberanía”, afirmó.

¿Cómo encaja este viaje en la agenda internacional de Sheinbaum?

Este será el cuarto viaje internacional de la presidenta, quien, a diferencia de su antecesor, ha tenido mayor actividad en el exterior. Ya acudió a la cumbre del G20 en Brasil, participó en la cumbre de la Celac en Honduras y asistió al G7 en Canadá, donde una reunión previa con Trump fue cancelada. Para este traslado a Washington, utilizará un avión de las fuerzas armadas, con el objetivo de optimizar tiempos y regresar sin contratiempos.

El sorteo del Mundial 2026 se realizará con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, que serán definidos a partir de cuatro bombos. La ceremonia está programada para iniciar a las 11:00 horas del viernes 6 de diciembre de 2025, en un evento que no solo marcará el rumbo del torneo, sino que también podría abrir una nueva etapa de diálogo político entre los países anfitriones.

