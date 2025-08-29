Cerrar X
Nacional

EUA 'planteaba mayor intervención' en México: Federación

Sheinbaum, reveló que Estados Unidos planteó una mayor intervención en territorio mexicano en materia de seguridad, propuesta que el gobierno mexicano rechazó

  • 29
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que Estados Unidos planteó una mayor intervención en territorio mexicano en materia de seguridad, propuesta que el gobierno mexicano rechazó categóricamente.

“Planteaban mayor intervención en nuestro país, y nosotros dijimos que no. Eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que, desde nuestra perspectiva, viole la soberanía o nuestro territorio”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum destacó que el entendimiento con el gobierno estadounidense se centra en la colaboración, coordinación y cooperación, sin subordinación, y con pleno respeto a la soberanía de ambos países.

Este acuerdo incluye acciones como investigaciones conjuntas, intercambio de información y capacitación bilateral.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum anunció que la próxima semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará el país para abordar temas de seguridad, en el marco de un entendimiento bilateral basado en el respeto a la soberanía, la confianza mutua y la responsabilidad compartida.

Aunque no se precisaron detalles de la visita de Rubio, la presidenta aclaró que “no necesariamente” se firmará un acuerdo formal de seguridad durante el encuentro, ya que el entendimiento está prácticamente consolidado.

“Es un marco de entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene a cerrar este marco”, señaló.

La visita del secretario de Estado se enmarca en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, enfocadas en fortalecer la cooperación en seguridad sin comprometer la soberanía nacional.

 


