Falla en fibra óptica detuvo operaciones en aduanas: Sheinbaum

La presidenta confirmó que la ruptura de un cable de fibra óptica en aduanas detuvo temporalmente la salida de mercancías. El gobierno investiga la causa

  • 19
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la ruptura de un cable de fibra óptica provocó la interrupción temporal del flujo de datos en el sistema aduanero, lo que derivó en retrasos para la salida de mercancías comerciales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la falla generó la pérdida momentánea de información clave para la operación logística, obligando a pausar procesos mientras se realizaba la reparación.

Sheinbaum detalló que la infraestructura dañada fue atendida de inmediato y la comunicación se restableció en pocas horas, no obstante reconoció que la caída evidenció la dependencia del sistema a una sola vía de transmisión.

El incidente, subrayó, no tenía antecedentes recientes, por lo que se inició una revisión técnica para determinar si el rompimiento fue producto de desgaste, accidente o algún otro factor externo.

"Se rompió un cable de fibra óptica. Entonces, al romperse el cable de fibra óptica, pues se perdió la información durante un periodo de tiempo", explicó Sheinbaum.

Investigación en curso

Señaló que ya se analizan las causas específicas del daño para evitar que la situación se repita. La pérdida temporal de datos afectó la coordinación entre recintos fiscales, empresas transportistas y autoridades, generando costos operativos.

Además, insistió en que la prioridad es esclarecer lo ocurrido y reforzar la infraestructura digital que sostiene el comercio exterior.

"Se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias", señaló.

Plan de respaldo tecnológico

Como parte de la respuesta, el gobierno federal evalúa instalar un sistema redundante que permita mantener la transmisión de información aun cuando falle una línea principal.

La propuesta contempla cables paralelos que funcionen como respaldo automático, reduciendo el riesgo de que una sola avería vuelva a paralizar operaciones estratégicas.

Sheinbaum reconoció que actualmente no existe un mecanismo alterno plenamente operativo, por lo que el episodio aceleró los trabajos para fortalecer la resiliencia tecnológica en aduanas.

"Se está viendo algún esquema para tener un cable paralelo que permita (0:45) que en caso de que se rompa uno, pues siga la transmisión de datos", dijo.

Por su parte, el gobierno advirtió que interrupciones de este tipo pueden traducirse en pérdidas económicas por retrasos logísticos y acumulación de carga en cruces fronterizos.


