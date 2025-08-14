Cerrar X
Federación explica que hizo el dron de Estados Unidos en México

Sheinbaum confirmó que el dron de EUA que sobrevoló zonas de México, formó parte de una investigación especial relacionada con la delincuencia organizada

  • 14
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el dron estadounidense que sobrevoló zonas del Estado de México el pasado miércoles 13 de agosto formó parte de una investigación especial relacionada con delincuencia organizada, realizada a petición del Gobierno de México.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el equipo, propiedad de Estados Unidos, cuenta con tecnología que no está disponible en el país.

“En caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso Protección Civil, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración”, señaló.

Sheinbaum precisó que el vuelo de la aeronave, operada por personal estadounidense, se efectuó bajo condiciones específicas y con respeto a la soberanía nacional.

“Debe ser exactamente en la zona donde se está pidiendo, que haya vista permanente a lo que se está observando y otras características como parte de la colaboración”, apuntó.

La presidenta recalcó que este tipo de operaciones no son nuevas, ya que han ocurrido en años anteriores, principalmente con equipos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

En esta ocasión, dijo, el objetivo no tuvo relación con temas migratorios.

El vuelo fue reportado por usuarios en redes sociales, quienes detectaron la aeronave sobre áreas cercanas a Valle de Bravo y Temascaltepec.

De acuerdo con registros de la plataforma FlightRadar, la misión duró casi dos horas, iniciando a las 06:43 horas (tiempo del Centro de México), tras despegar del Aeropuerto Regional de San Angelo, Texas.

Según la cuenta especializada @sentdefender en X, se trató de un dron modelo MQ-9B “Guardian” con el indicativo TROY701, el cual orbitó durante varias horas al oeste de la Ciudad de México, en inmediaciones del embalse de Valle de Bravo.


