Fiscalía asigna escoltas a Noroña; 'Alito' lo critica

Tras su disputa física con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el senador Gerardo Fernández Noroña, aceptó que la Fiscalía General de la República le asignó escoltas, esto para evitar un nuevo altercado.

Aunado a esto, desmintió versiones que apuntaron que el morenista contaba con seguridad privada liderada por elementos de la Guardia Nacional.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la FGR México me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de Alejandro Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, escribió Fernández Noroña.

Esta publicación no pasó desapercibida por "Alito" Moreno, quien tachó de cobarde al expresidente del senado y le exigió que renunciara a la protección, pues estos son pagados por el erario.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto. Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, acusó el priista.

Horas después, el senador afirmó que declinó la protección otorgada y nuevamente se lanzó sobre el abanderado tricolor, asegurando que él mantiene escoltas para su protección.

