Gobernador de Sinaloa entrega apoyos a comunidades indígenas

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Moya inauguró el Tianguis de las Comunidades Indígenas en la explanada de Palacio de Gobierno, donde entregó 2 millones de pesos para financiar 163 proyectos productivos de comunidades yoremes, mixtecas, zapotecas, otomíes y náhuatl.

En el evento, que destacó por la exhibición de artesanías y productos elaborados a mano, se otorgaron apoyos económicos de entre 10 mil y 25 mil pesos para impulsar talleres de artesanías, carpintería, herrería, panaderías, gastronomía tradicional, repostería, tortillerías, corte y confección, entre otros.

El Tianguis de Comunidades Indígenas volvió a mostrar la riqueza cultural y humana que nos da identidad como sinaloenses. Ahí entregamos 163 apoyos productivos, a mujeres y hombres de pueblos originarios, para que fortalezcan sus proyectos económicos.



También recordamos que en… pic.twitter.com/gkj9UGtnip — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 29, 2025

El mandatario instruyó a la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, duplicar para 2026 el número de proyectos y el monto de los recursos, subrayando que el emprendedurismo indígena es una prioridad de su gobierno.

Además, resaltó obras de infraestructura en comunidades como Vallejo, Goros II, El Téroque Viejo, El Trébol III y Cuitaboca, así como trabajos en curso hacia Baymena y Lázaro Cárdenas.

Rocha Moya anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, se implementará un programa especial para preservar las lenguas originarias, mediante la contratación de hablantes nativos para enseñar a las nuevas generaciones.

