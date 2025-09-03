Cerrar X
Gobierno de México veta 35 plaguicidas por riesgos a la salud

El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 plaguicidas altamente peligrosos, una medida histórica que busca garantizar una agricultura más limpia

  • 03
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de México prohibirá la importación, producción, comercialización y uso de 35 plaguicidas altamente peligrosos, informó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de esta magnitud. Lo más reciente fue en 1991, cuando se vetaron 21 moléculas, pero ahora son 35”, destacó el funcionario.

Protección a productores y consumidores

Berdegué explicó que la medida busca impulsar una agricultura más limpia, sostenible y segura, protegiendo tanto a los productores y jornaleros como a los consumidores.

La decisión forma parte de una estrategia integral instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su gobierno, en la que participaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Semarnat y Agricultura.

Sustancias vetadas y sus riesgos

Entre las sustancias prohibidas destacan:

  • Aldicarb: usado en caña de azúcar y cítricos, altamente dañino por contacto y por contaminación de agua
  • Carbofurán: uno de los insecticidas más peligrosos del mundo, vetado en Canadá y Europa
  • Endosulfán: prohibido en más de 51 países, con graves efectos en fetos, bebés y sistema nervioso
  • DDT: aunque vetado a nivel global desde los años setenta, en México aún se permitía su uso

Cabe señalar que la prohibición, considerada la más ambiciosa en décadas, busca transformar el modelo agrícola nacional hacia prácticas que no comprometan la salud pública ni el medio ambiente.


Comentarios

