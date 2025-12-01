Cerrar X
229_A7231_894654ff8f
Nacional

IMSS estrena CyberKnife y moderniza tratamiento contra el cáncer

El IMSS inauguró un equipo CyberKnife en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, esto permitirá atender más pacientes con radiocirugía de alta precisión

  • 01
  • Diciembre
    2025

El director general del IMSS, Zoé Robledo, inauguró el nuevo equipo robótico CyberKnife en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, convirtiendo a la unidad en la primera del Instituto en utilizar esta tecnología de radiocirugía avanzada.

La inversión fue de 179.1 millones de pesos y posiciona a México como el tercer país en América Latina en incorporar este sistema.

Primeras pacientes intervenidas con éxito

Margarita N., de 86 años y diagnosticada con un tumor Schwannoma, fue la primera paciente en recibir tratamiento con el CyberKnife.

Agradeció al personal médico por permitirle retomar sus actividades sin depender del bastón.

229A7360.JPG

Ese mismo día, Antonia N., de 57 años, originaria del Estado de México, fue atendida por un cavernoma y una lesión vascular cerebral.

Destacó la prioridad y calidad de la atención recibida.

“Yo les agradezco muchísimo porque realmente cuando vamos a atención a que nos vean, la verdad que todo es bueno, nos dan prioridad en estas circunstancias”, dijo la paciente.

Radiocirugía precisa y mínima invasión

El CyberKnife permite tratar múltiples tumores con alta precisión y menor daño periférico.

Beneficia a pacientes con cáncer de mama, próstata, colorrectal, cérvico-uterino, renal, hepático, linfomas, melanomas y otros.

En muchos casos, los pacientes pueden ser dados de alta el mismo día, algo antes imposible sin esta tecnología.

229A7180.JPG

El equipo se suma al modelo de innovación del Hospital de Oncología, donde ya opera el robot Da Vinci, además de nuevas moléculas y terapias oncológicas.

En hospitales privados, una cirugía robótica similar tendría un costo entre 2 y 4 millones de pesos.

229A7124.JPG

El director del hospital, Dr. Rafael Medrano Guzmán, informó que esperan triplicar la atención y alcanzar entre 30 y 35 intervenciones diarias.

Explicó que el CyberKnife puede tratar en tiempo real la mayoría de los tumores menores de 3 centímetros.

“Nuestro equipo atiende en tiempo real, puede tratar prácticamente todos los tumores que se presenten, con ciertas especificaciones. Generalmente son tumores que no rebasan los 3 centímetros”, dijo.

El hospital cuenta con un Comité Multidisciplinario de Tumores que garantiza el inicio del tratamiento en menos de 20 días, ya sea cirugía, radioterapia o terapia sistémica.

Atención a seis estados del país

El Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI atiende a pacientes de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Chiapas y Guerrero.

Dispone de 152 camas censables, 72 consultorios, 10 quirófanos y una plantilla de mil 873 trabajadores.

Entre enero y septiembre de 2025, la unidad registró 344,383 consultas de especialidad, 24,604 urgencias, 12,569 egresos, 9,755 cirugías y 215 sesiones diarias de radioterapia en promedio.

229A7084.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G7_IB_6nn_Xk_A_Ac9ea_6cfb735c3c
Guillermo del Toro lanza crítica a la IA en Premios Gotham
deportes_marc_brys_ce8c94efc1
Camerún cambia de entrenador a menos de un mes de la Copa África
vacunas_florida_f64836437c
EUA busca una mayor supervisión en la aprobación de vacunas
publicidad

Últimas Noticias

dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_12_02_T104157_384_23699871c8
Red Bull apuesta por Hadjar como compañero de Verstappen
cae_cali_oaxaca_eb15274728
Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×