Intentan matar al periodista Ciro Gómez Leyva

El periodista compartió los hechos en su cuenta de Twitter, donde menciona el ataque con arma de fuego que recibió por parte de un moticiclista.

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que fue víctima de un atentado en su contra.



La denuncia la hizo el comunicador a través de un mensaje en Twitter.



Dijo que la noche de ayer a las 23:10 horas personas a bordo de una motocicleta le dispararon a 200 metros de llegar a su domicilio.



Gómez Leyva detalló que él mismo iba manejando su camioneta y fue gracias al blindaje de esta que pudo salvar su vida.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022





El periodista señaló que los sujetos que le dispararon lo hicieron con la clara intención de matarlo y ya ha informado de los hechos a las autoridades.



Gómez Leyva también publicó imágenes de su camioneta y los impactos de bala en ella.

Ante la denuncia pública, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch aseguró a Gómez Leyva que sus atacantes van a ser detenidos.



'Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX @SSC_CDMX', escribió en un tuit.

La reacción de indignación de los usuarios no se hizo esperar entre ellos los de colegas y amigos de Ciro que le brindaron todo su apoyo.



El ex titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid se refirió en redes a la polarización en el país:



'Te mando un abrazo muy solidario y que bueno que no lograron su intención. No podemos seguir en un ambiente de tanta polarización. A la violencia verbal siempre le sigue la violencia física. Basta ya de polarizar!!', escribió.



Lo anterior en referencia a las declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al decir en 'La Mañanera' que escuchar a periodistas como Ciro es dañino para la salud, 'si los escucha uno mucho le puede salir a uno un tumor en el cerebro'.



El periodista de 65 años es titular del programa Ciro por la mañana de Radio Fórmula y de Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva de Grupo Imagen.