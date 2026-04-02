Investigan robo de huevos de tortuga en playa de Oaxaca

Un video difundido en redes sociales exhibió a un grupo de personas saqueando nidos de tortuga en Playa Escobilla, uno de los santuarios más importantes del mundo para la reproducción de esta especie.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que ya inició una investigación y desplegó personal en la zona para identificar a los responsables del delito ambiental.

Imágenes que provocaron rechazo

En el material que circula en internet se observa a varios sujetos extrayendo huevos directamente de los nidos. En una de las escenas, incluso, uno de ellos lanza a una tortuga, lo que intensificó la reacción de usuarios y ambientalistas.

La dependencia recordó que el saqueo y comercialización de huevos de tortuga es un delito federal, sancionado con penas severas debido al impacto directo sobre especies protegidas.

Un video difundido en redes exhibió el saqueo de nidos de tortuga marina en playa Escobilla, Oaxaca, uno de los principales santuarios de anidación en México.



En las imágenes se observa a personas extrayendo huevos y alterando el proceso de anidación de la especie golfina, una… pic.twitter.com/XzsdWlQ2a1 — El Horizonte (@ElHorizontemx) April 1, 2026

Playa Escobilla es reconocida a nivel mundial por ser el principal sitio de anidación de la tortuga golfina, una especie que realiza arribadas masivas en esta zona.

Este santuario, decretado como área protegida en 1986, concentra la mayor cantidad de anidaciones de tortugas marinas en el planeta, lo que lo convierte en un punto clave para la conservación.

Durante la temporada, miles de hembras llegan a depositar sus huevos en la playa, en un fenómeno natural único que depende de condiciones específicas para su supervivencia.

Exigen mayor vigilancia

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales exigieron acciones más contundentes por parte de las autoridades, al señalar que no se trata de un hecho aislado.

Diversas voces reclamaron la falta de vigilancia en plena temporada de anidación, cuando el riesgo de saqueo aumenta considerablemente.

También se pidió reforzar la capacitación del personal encargado de la seguridad en la zona, así como implementar operativos permanentes para evitar nuevos incidentes.

Además, especialistas advierten que la extracción ilegal de huevos afecta directamente la reproducción de las tortugas, poniendo en riesgo el equilibrio de la especie a largo plazo.

Comentarios