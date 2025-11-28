Cerrar X
Nacional

Joaquín Guzmán se declarará culpable en corte de Estados Unidos

Asume su responsabilidad de cargos relacionados por tráfico de drogas y delincuencia organizada frente a una corte de la Unión Americana

  • 28
  • Noviembre
    2025

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero" se declarará culpable el próximo primero de diciembre por varios delitos relacionados con el narcotráfico frente a las autoridades de Estados Unidos.

Se asume que seguirá el mismo camino que su hermano Ovidio, quién aceptó su culpabilidad por delincuencia organizada a cambio de brindar información a las autoridades estadounidenses.

Entregó al Mayo Zambada

Este Chapito fue detenido en 2024 en un aérodromo de El Paso, Texas, luego de entregar a las autoridades estadounidenses al capo identificado como Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo con diversas versiones, "El Güero" pactó una operación con dichos elementos para entregar al líder criminal, lo que desencadenó una ola de violencia en el Estado de Sinaloa, debido a que fue tomado como traición al líder criminal.

Tras su captura, Guzmán López fue trasladado hacia la ciudad de Chicago para enfrentar cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de fuego.

 


