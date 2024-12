Ken Salazar dejará de ser embajador en México el 7 de enero

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, confirmó que su último día en el cargo será el próximo 7 de enero y dejará el país ese mismo día.

Salazar dio a conocer esta noticia a través de una publicación en su cuenta de X.

He compartido con mi amigo, @POTUS Biden, lo honrado que me he sentido de servir como embajador de 🇺🇸 en 🇲🇽, y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país. Hasta entonces, continuaré trabajando con nuestros 3,300 empleados en Misión México para…