La FIL Guadalajara recibe el sello 'Hecho en México'

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la mayor del mundo editorial en español, recibió este sábado el sello “Hecho en México”, otorgado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la inauguración de su edición 39, que tiene como ciudad invitada a Barcelona.

Reconocimiento al proceso y a la identidad cultural

“Todo México está orgulloso de la FIL”, afirmó Ebrard al entregar el distintivo, el cual reconoce no un producto, sino un proceso: el esfuerzo de excelencia, perseverancia y compromiso que ha consolidado a la feria como una de las más importantes del mundo.

El secretario destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum envió un saludo y un reconocimiento especial a la FIL, a la que calificó como un símbolo del talento y la creatividad nacional.

La presencia de Ebrard marcó el primer acercamiento formal del gobierno federal con la FIL después de años de tensiones.

Una edición con figuras internacionales

La edición 2025 reunirá a 800 autores y autoras, entre ellos:

Amin Maalouf, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances

Leonardo Padura, escritor cubano

Rosa Montero, autora española

Fernanda Trías, escritora uruguaya

Horacio Castellanos Moya, escritor salvadoreño

Además, la feria incluirá voces de múltiples disciplinas, como la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; el Nobel de Química 2020, Venki Ramakrishnan; el actor Richard Gere, quien hablará sobre compasión y medio ambiente; y el mexicano Gael García Bernal, con una conferencia sobre audiolibros.

Para esta edición se esperan alrededor de 900 mil visitantes y 635 presentaciones

Comentarios