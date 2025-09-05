México buscará apoyo a ONU en investigaciones: caso Ayotzinapa

El Gobierno de México solicitará apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para que ayude en las investigaciones del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. La presidenta Sheinbaum mencionó durante la Conferencia Nacional que analizará la posibilidad de buscar a expertos que apoyen en las investigaciones:

"Le pedí a la secretaria Rosa Icela que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa diaria.

Estas declaraciones las brindó la mandataria un día después de reunirse con los padres y madres de los normaliostas desaparecidos, quienes pidieron que se incorpore a un grupo de expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Aseguró que se les presentaron los avances de la investigación que ha hecho su Gobierno, aunque reconoció que los manifestantes le cuestionaron sobre la órdenes de aprehensión que no se han hecho a personas presuntamente relacionadas con el crimen.

El caso Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de octubre de 1968.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, suman más de 133,000 personas desaparecidas en México.

