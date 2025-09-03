Cerrar X
EH_UNA_FOTO_6cef1df78e
Nacional

México impone cuotas al calzado importado de China

El Gobierno de México estableció cuotas compensatorias de hasta $22.5 dólares por par al calzado chino, tras confirmar prácticas de dumping

  • 03
  • Septiembre
    2025

El Gobierno mexicano anunció la imposición de cuotas compensatorias a las importaciones de calzado procedente de China, al determinar que ingresaron al país en condiciones de dumping, es decir, a precios por debajo de su valor real, afectando a la industria nacional.

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas cuotas se fijarán en un rango de $0.54 a $22.50 dólares por par, para todos los productos que se comercialicen en México por debajo del precio de referencia de $22.58 dólares por par.

Dicha medida tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga.

Impacto en la industria mexicana

Cabe señalar que el fallo se dio tras una investigación iniciada el 26 de abril de 2024, que revisó el periodo entre octubre de 2020 y septiembre de 2023.

En ese lapso, las importaciones chinas crecieron de forma considerable, vendiéndose a precios inferiores a los de la producción nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta práctica golpeó de manera directa a indicadores clave como la producción, el empleo y las ventas internas de la industria mexicana del calzado.

Medidas adicionales de protección

Las cuotas se aplicarán además de un arancel temporal del 35 %, vigente desde abril de 2024 para los mismos productos.

La dependencia aclaró que estos instrumentos no son redundantes, ya que cada uno cumple una función distinta: mientras los aranceles regulan el comercio exterior, las cuotas compensatorias corrigen prácticas desleales de competencia.

El peso de la industria del calzado en México

Cabe mencionar que México es actualmente el noveno productor mundial de calzado, con cerca de $250 millones de pares fabricados cada año.

El estado de Guanajuato concentra alrededor del 70% de la producción nacional.

No obstante, la competencia con importaciones subvaluadas, junto con la informalidad y la piratería, han sido señaladas por empresarios del sector como las principales amenazas para su supervivencia.

Por otra parte, dichas cuotas compensatorias se suman a otras acciones del Gobierno mexicano, como la suspensión temporal de la importación de calzado terminado y el combate al contrabando y la piratería, especialmente de productos provenientes de China.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_28_at_10_58_10_PM_3bc583283a
Pone México 'mano dura' a importación de calzado
Gobierno_suspende_importacion_temporal_de_calzado_27af973bbd
Gobierno suspende importación temporal de calzado
Inician_obras_para_el_Polo_del_Bienestar_en_Huamantla_Tlaxcala_c8a9c4393d
Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
914ecf1a_d29b_4168_b557_6d1766fad372_e3a6206958
'Ola Verde' da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe
curso_online_ciberseguridad_empresas_2ead5de4e2
Presentan Ley de Ciberseguridad en el Congreso del Estado
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
publicidad
×