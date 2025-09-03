México impone cuotas al calzado importado de China

El Gobierno mexicano anunció la imposición de cuotas compensatorias a las importaciones de calzado procedente de China, al determinar que ingresaron al país en condiciones de dumping, es decir, a precios por debajo de su valor real, afectando a la industria nacional.

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas cuotas se fijarán en un rango de $0.54 a $22.50 dólares por par, para todos los productos que se comercialicen en México por debajo del precio de referencia de $22.58 dólares por par.

Dicha medida tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga.

Impacto en la industria mexicana

Cabe señalar que el fallo se dio tras una investigación iniciada el 26 de abril de 2024, que revisó el periodo entre octubre de 2020 y septiembre de 2023.

En ese lapso, las importaciones chinas crecieron de forma considerable, vendiéndose a precios inferiores a los de la producción nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta práctica golpeó de manera directa a indicadores clave como la producción, el empleo y las ventas internas de la industria mexicana del calzado.

Medidas adicionales de protección

Las cuotas se aplicarán además de un arancel temporal del 35 %, vigente desde abril de 2024 para los mismos productos.

La dependencia aclaró que estos instrumentos no son redundantes, ya que cada uno cumple una función distinta: mientras los aranceles regulan el comercio exterior, las cuotas compensatorias corrigen prácticas desleales de competencia.

El peso de la industria del calzado en México

Cabe mencionar que México es actualmente el noveno productor mundial de calzado, con cerca de $250 millones de pares fabricados cada año.

El estado de Guanajuato concentra alrededor del 70% de la producción nacional.

No obstante, la competencia con importaciones subvaluadas, junto con la informalidad y la piratería, han sido señaladas por empresarios del sector como las principales amenazas para su supervivencia.

Por otra parte, dichas cuotas compensatorias se suman a otras acciones del Gobierno mexicano, como la suspensión temporal de la importación de calzado terminado y el combate al contrabando y la piratería, especialmente de productos provenientes de China.

