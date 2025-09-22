México reconoce a Israel y Palestina; llama a la paz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una posición firme en favor de la paz, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento a los dos estados: Israel y Palestina.

Sheinbaum subrayó que, por primera vez en la historia, México reconoció formalmente a una embajadora de Palestina, otorgándole todos los derechos diplomáticos. Antes solo se admitían representantes, sin rango de embajador.

“Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina, como tal reconocida, es con nuestro gobierno”, señaló la mandataria en su conferencia matutina.

Además, recordó que, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México ha respaldado denuncias internacionales contra la violencia en Gaza.

“Reconocemos a los dos Estados, Israel y Palestina, pero no puede haber agresión contra la población civil como la que ocurre hoy en Gaza”, subrayó.

Apoyo a denuncias internacionales por Gaza

La mandataria recordó que México, junto con Chile, ha respaldado las denuncias por la situación en Gaza, al señalar que la política exterior mexicana se guía por la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Es importante que se conozca la posición que hemos tomado desde el principio”, señaló.

Mensaje de paz en la ONU

Por otra parte, informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente llevará este mismo mensaje de paz a la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de frenar la violencia y buscar una salida basada en el reconocimiento mutuo.

Al ser cuestionada sobre si México recibiría a niñas y niños palestinos afectados por la guerra, Sheinbaum confirmó que la propuesta ya fue planteada a la embajadora palestina.

“En caso de ser necesario, saben que está la propuesta”, dijo.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal destacó que durante sus giras por el país ha recibido muestras de solidaridad de colectivos en defensa de Palestina y aseguró que su gobierno ha mantenido una postura clara y constante a favor de la paz desde el inicio del conflicto.

